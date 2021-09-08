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У шовковій сукні та пальто: Роузі Хантінгтон-Уайтлі захопила стильним образом на вихід

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Великобританія, Середа 08 вересня 2021 19:32
У шовковій сукні та пальто: Роузі Хантінгтон-Уайтлі захопила стильним образом на вихід Роузі Хантінгтон-Уайтлі (фото: instagram.com/rosiehw)
Автор: RBC.UA

34-річна Роузі Хантінгтон-Уайтлі вперше з'явилася на публіці після оголошення про свою другу вагітність. Привід знайшовся більш ніж гідний - презентація б'юті-бренду Rose Inc. Тепер косметику від ікони стилю і краси можна знайти в магазині Space NK в Лондоні.

На захід вагітна зірка прийшла в бездоганному образі в світлих тонах і як завжди підірвала мережу своєю красою.

Роузі одягла шовкову молочного відтінку сукню в білизняному стилі від Bazilika, а зверху накинула легке біле пальто La Collection. Доповнили лук вишукані босоніжки з квадратним носком на високих підборах і зав'язками на щиколотках, а також об'ємний клатч їм в тон. Волосся кохана Джейсона Стетхема розпустила, вирівнявши до глянцевого блиску, а макіяж зробила в нейтральних тонах. Виглядала майбутня мама незрівнянно, і фанати не стали мовчати.

У шовковій сукні та пальто: Роузі Хантінгтон-Уайтлі захопила стильним образом на вихідУ шовковій сукні та пальто: Роузі Хантінгтон-Уайтлі захопила стильним образом на вихідУ шовковій сукні та пальто: Роузі Хантінгтон-Уайтлі захопила стильним образом на вихід

Роузі Хантінгтон-Уайтлі на презентації (фото/відео: instagram.com/rosiehw)

"Така чудова", "Просто не можу надивитися", "Роузі, яка ж ти красива", - пишуть шаyувальники.

Нагадаємо, Роузі Хантінгтон-Уайтлі вже давно займалася розробкою б'юті-ліній для багатьох відомих брендів. А потім вирішила випускати косметику і засоби по догляду самостійно. Її марку Rose Inc вже оцінили багато гуру індустрії.

Раніше вагітна Роузі Хантінгтон-Уайтлі показала фігуру в облягаючому вбранні.

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Роузі Хантінгтон-Уайтлі Джейсон Стетхэм Шоу-бізнес Модні тренди
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