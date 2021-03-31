Широкі штани і укроченный світшот: Ешлі Грем показала стильний образ на вихід

Ешлі Грем обожнює стильні образи і не перестає їх постити в своєму блозі.
Цього разу 33-річна модель зробила акцент на луці для виходу в світ. Досить простий, але стильний образ буде доречний в будь-якому гардеробі.
Ешлі одягла одну з найбільш модних нині моделей штанів: широкі класичні, зі стрілками і високою посадкою, вони не залишають гардероби модниць вже кілька сезонів. В додаток до них йде білий вкорочений світшот з написом "Страх перед Богом". (Як Ешлі, так і її чоловік дуже релігійні і познайомилися в церкві на службі).
На ноги Ешлі взула білі босоніжки з квадратним носком, а в руки взяла крихітну сріблясту сумочку від Fendi.
Волосся вона уклала безладними хвилями, використавши мус. До речі, мокра укладка, яка здавалася забутим трендом, знову активно використовується майстрами при створенні образів для показів та фотосесій. Макіяж популярної б'юті-блогерки цього разу виконаний в приглушених відтінках, але з чіткими стрілками.
"Це волосся!", "Я в захваті від світшота", "Ці штани", - оцінили фанати кожну деталь лука.
Раніше Ешлі Грем показала, як сильно схудла, одягнувши крихітні шорти і кроп-топ.