Капелюшок, панама або хустка: як визначити, який головний убір йде саме вам

Але ось як з такого розмаїття вибрати, щоб з цього підійде саме вам?

Важливий елемент літнього гардеробу - це головний убір: солом'яні капелюхи, трендові з ланцюжками, панами, бейсболки, хустки.

Спеціально для Lite ведучі каналу "Україна" і запрошений стиліст розповіли, які аксесуари в тренді цього літа - і як підібрати головний убір, щоб він вдало вписався в гардероб.

Стилісти кажуть-зараз в тренді практично всі. Але безумовно, головний хіт літа-солом'яний капелюх. Однак варто пам'ятати, що моделі з широкими полями підходять тільки високим дівчатам.

"Альтернативний варіант - романтичний капелюшок з вузькими полями. Він буде більш практичним, а ланцюжок послужить цікавим елементом декору", - говорить стиліст Олена Мудренко.

І по-діловому, і по-літньому: стиліст показала топ кращих офісних образів на літо

У мас-маркеті такі можна знайти від 200 до 2000 гривень.

Якщо ж ви хочете додати зросту і витягнути лице, придивіться до панамам. Вони не втрачають модних позицій вже другий рік. На літо ідеально підійдуть моделі з бавовни, льону або плетені.

Капелюшки будуть в тренді все літо (фото: прес-служба каналу "Україна")

Хто не хоче капелюшки - стилісти радять шовкові хустки. Це неймовірно жіночний аксесуар і модний тренд літа. Одягати таку можна і на прогулянку, і на пляж, і на романтичне побачення.

Коштує хустка від 500 до 3000 гривень, ціна буде залежати від розміру і тканини.

Бейсболки - варіант "простіше" (фото: прес-служба каналу "Україна")

Для більш розслабленого образу підійде бейсболка, за яку доведеться віддати від 200 до 1000 гривень.

Тут також слід знати, як вибрати аксесуар в залежності від типу лиця.

"Для худого лиця обирайте вузький козирок, для більш широкого - широкий", - пояснила стиліст.