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І по-діловому, і по-літньому: стиліст показала топ кращих офісних образів на літо

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Вівторок 08 червня 2021 19:09
І по-діловому, і по-літньому: стиліст показала топ кращих офісних образів на літо Офісний лук може бути і літнім (фото: nstagram.com/hoskelsa)
Автор: Тетяна Турчанікова

Як одягнутися в офіс без дрес-коду? Багато хто задається цим питанням, адже на вулиці жарко, а в приміщеннях, найчастіше, включені кондиціонери - і холодно. До того ж хочеться виглядати стильно.

Стиліст Наталія Фешнловер зібрала найкращі образи і показала їх у своєму Instagram.

Випереджаючи питання, як не зваритися в цих образах: здебільшого в офісах стоять кондиціонери - і температура дозволяє навіть носити верхній одяг у вигляді піджаків або кардиганів.

Яскраві деталі.

І по-діловому, і по-літньому: стиліст показала топ кращих офісних образів на літо

Висока лляна спідниця-олівець.

І по-діловому, і по-літньому: стиліст показала топ кращих офісних образів на літо

Джинси, брюки і шорти - теж можна.

З ременем і принтом: стиліст розповіла, як правильно носити сукні влітку 2021

І по-діловому, і по-літньому: стиліст показала топ кращих офісних образів на літоІ по-діловому, і по-літньому: стиліст показала топ кращих офісних образів на літо

І по-діловому, і по-літньому: стиліст показала топ кращих офісних образів на літо

"Чорний верх-білий низ".

І по-діловому, і по-літньому: стиліст показала топ кращих офісних образів на літо

Піджаки теж йдуть в хід, якщо є кондиціонер.

І по-діловому, і по-літньому: стиліст показала топ кращих офісних образів на літо

І по-діловому, і по-літньому: стиліст показала топ кращих офісних образів на літо

Тотал блек і чорний з денімом.

І по-діловому, і по-літньому: стиліст показала топ кращих офісних образів на літо

Как выглядть стильно в офисе (фото: instagram.com/infashionyou)

Раніше стиліст назвала, які сукні завжди будуть в тренді.

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