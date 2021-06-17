Як скорегувати зону живота: стиліст навчила, як виглядати стрункіше

Животи бувають різні: м'які і тверді, круглі і запалі. Животи можуть змінювати свою форму протягом місяця, після смачної їжі. У животах виношуються діти і не завжди вони швидко приходять в норму, а буває і так, що зовсім не приходять.



Складки на животі, коли ви сидите – це нормально. Це шкіра і нікуди вона не дінеться! А кубики преса - це не сенс життя. Часто кубики преса - це правильне світло і ракурс. Все!



Якщо, після прочитаного вище, ви розумієте, що візуальна корекція не завадить, тоді є кілька дієвих прийомів, які допоможуть вам.

Висока або середня посадка низів в поєднанні з щільною однотонною тканиною здатна стягувати і коригувати животик.

Ілюстративне фото (instagram.com/vika.barva)

Вільна посадка плечових виробів - верх повинен закінчуватися нижче найширшого місця.

Ілюстративне фото (instagram.com/vika.barva)

Багатошаровість з розстебнутим другим шаром створює вертикальні лінії, здатні витягнути силует і відтягнути увагу від проблемної зони.

Ілюстративне фото (instagram.com/vika.barva)

Злегка завищена талія з достатнім ступенем свободи в речах, без обтяжки.

Ілюстративне фото (instagram.com/vika.barva)

Драпірока, запахи - речі з такими елементами можуть істотно допомогти сховати проблемну зону.

Ілюстративне фото (instagram.com/vika.barva)