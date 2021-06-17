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Як скорегувати зону живота: стиліст навчила, як виглядати стрункіше

Автор: Lite

Далеко не кожен живіт потребує корекції. Дуже часто дівчата приписують собі те, чого у них навіть немає, те, що бачать тільки вони самі. Але, якщо проблема дійсно існує і дуже хочеться її вирішити для початку хоча б візуально?

Стиліст Віка Барва на сторінці в Instagram навчила, як це зробити правильно.

Животи бувають різні: м'які і тверді, круглі і запалі. Животи можуть змінювати свою форму протягом місяця, після смачної їжі. У животах виношуються діти і не завжди вони швидко приходять в норму, а буває і так, що зовсім не приходять.

Складки на животі, коли ви сидите – це нормально. Це шкіра і нікуди вона не дінеться! А кубики преса - це не сенс життя. Часто кубики преса - це правильне світло і ракурс. Все!

Якщо, після прочитаного вище, ви розумієте, що візуальна корекція не завадить, тоді є кілька дієвих прийомів, які допоможуть вам.

  • Висока або середня посадка низів в поєднанні з щільною однотонною тканиною здатна стягувати і коригувати животик.

Ілюстративне фото (instagram.com/vika.barva)

  • Вільна посадка плечових виробів - верх повинен закінчуватися нижче найширшого місця.

Ілюстративне фото (instagram.com/vika.barva)

  • Багатошаровість з розстебнутим другим шаром створює вертикальні лінії, здатні витягнути силует і відтягнути увагу від проблемної зони.

Ілюстративне фото (instagram.com/vika.barva)

  • Злегка завищена талія з достатнім ступенем свободи в речах, без обтяжки.

Ілюстративне фото (instagram.com/vika.barva)

  • Драпірока, запахи - речі з такими елементами можуть істотно допомогти сховати проблемну зону.

Ілюстративне фото (instagram.com/vika.barva)

Нагадаємо, що раніше стиліст Ольга Чистова розповіла, з чим поєднувати трендові літні сумки.

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