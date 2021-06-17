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Как скорректировать зону живота: стилист научила, как выглядеть стройнее

Автор: Lite

Далеко не каждый живот нуждается в коррекции. Очень часто девушки приписывают себе то, чего у них даже нет, то, что видят только они сами. Но то, если проблема дейсвительно существует и очень хочется ее решить для начала хотя бы визуально?

Стилист Вика Барва на странице в Instagram научила, как это сделать правильно.

Животы бывают разные: мягкие и твердые, круглые и впалые. Животы могут менять свою форму в течении месяца, после вкусной еды. В животах вынашиваются дети и не всегда они быстро приходят в норму, а бывает и так, что совсем не приходят.

Складки на животе, когда вы сидите – это нормально. Это кожа и никуда она не денется! А кубики пресса – это не смысл жизни. Часто кубики пресса – это правильный свет и ракурс. Все!

Если, после прочитанного выше, вы понимаете, что визуальная коррекция не помешает, то есть несколько действенных приемов, которые помогут вам.

  • Высокая или средняя посадка низов в сочетании с плотной однотонной тканью способна утягивать и корректировать животик.

Иллюстративное фото (instagram.com/vika.barva)

  • Свободная посадка плечевых изделий – верх должен заканчиваться ниже самого широкого места.

Иллюстративное фото (instagram.com/vika.barva)

  • Многослойность с расстегнутым вторым слоем создает вертикальные линии, способные вытянуть силуэт и оттянуть внимание от проблемной зоны.

Иллюстративное фото (instagram.com/vika.barva)

  • Слегка завышенная талия с достаточной степенью свободы в вещах, без обтяжки.

Иллюстративное фото (instagram.com/vika.barva)

  • Драпирока, запахи – вещи с такими элементами могут существенно помочь спрятать проблемную зону.

Иллюстративное фото (instagram.com/vika.barva)

Напомним, что ранее стилист Ольга Чистова рассказала, с чем сочетать трендовые летние сумки.

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