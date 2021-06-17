Как скорректировать зону живота: стилист научила, как выглядеть стройнее

Животы бывают разные: мягкие и твердые, круглые и впалые. Животы могут менять свою форму в течении месяца, после вкусной еды. В животах вынашиваются дети и не всегда они быстро приходят в норму, а бывает и так, что совсем не приходят.



Складки на животе, когда вы сидите – это нормально. Это кожа и никуда она не денется! А кубики пресса – это не смысл жизни. Часто кубики пресса – это правильный свет и ракурс. Все!



Если, после прочитанного выше, вы понимаете, что визуальная коррекция не помешает, то есть несколько действенных приемов, которые помогут вам.

Высокая или средняя посадка низов в сочетании с плотной однотонной тканью способна утягивать и корректировать животик.

Иллюстративное фото (instagram.com/vika.barva)

Свободная посадка плечевых изделий – верх должен заканчиваться ниже самого широкого места.

Иллюстративное фото (instagram.com/vika.barva)

Многослойность с расстегнутым вторым слоем создает вертикальные линии, способные вытянуть силуэт и оттянуть внимание от проблемной зоны.

Иллюстративное фото (instagram.com/vika.barva)

Слегка завышенная талия с достаточной степенью свободы в вещах, без обтяжки.

Иллюстративное фото (instagram.com/vika.barva)

Драпирока, запахи – вещи с такими элементами могут существенно помочь спрятать проблемную зону.

Иллюстративное фото (instagram.com/vika.barva)