Як приховати широкі стегна або випираючий живіт: вибираємо штани за типом фігури
Вівторок 17 серпня 2021 08:36
За допомогою одягу можна непогано скорегувати фігуру, приховавши недоліки і підкресливши достоїнства. Важливо враховувати це при виборі штанів. Давайте розбиратися, які моделі будуть добре коригувати, а від яких краще відмовитися в залежності від типу фігури.
Секретами правильного вибору штанів поділилася стиліст Анастасія Михайлова на сторінці в
Instagram.
Коригуємо широкі стегна
Які моделі не варто брати:
моделі з округлою формою крою
моделі з високою талією
моделі з тонким ременем
моделі з широкою куліскою
моделі з декором в зоні стегон.
джогери
прошиті стрілки від стегна
Варто купити:
моделі на середній посадці
прямі моделі без вигинів крою
Довжина повна або відкриває щиколотку
стрілки від коліна
Коригуємо виступаючий живіт
Які моделі не варто брати:
моделі з защипами
широкі зверху і вузькі внизу
висока посадка
принтована або фактурна тканина
декор в зоні живота
кулиска і збірки на поясі
кюлоти довжини трохи нижче коліна
Варто купити:
середня посадка
моделі з щільної тканини
широкий ремінь
моделі із застібкою збоку
гладка, матова тканина
Коригуємо короткі ноги:
Які моделі не варто брати:
джогери
Низька посадка
довжина до середини гомілки і вище
принт на брюках
широкі зверху і вузькі внизу
Варто купити:
середня або висока посадка
широкий ремінь
довжина в підлогу або трохи вище щиколоток
однотонні моделі.
Коригуємо кривизну ніг:
Які моделі не варто брати:
Джогери
вузькі моделі
моделі зі стрілками
Варто купити:
прямі і широкі моделі
кльош від коліна або стегна
повна довжина
прибинтовані моделі
Ілюстративне фото (instagram.com/mihi_style)