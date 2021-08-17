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Как скрыть широкие бедра или торчащий живот: выбираем брюки по типу фигуры

Автор: Марина Настевич

С помощью одежды можно неплохо скорректировать фигуру, скрыв недостатки и подчеркнув достоинства. Важно учитывать это при выборе брюк. Давайте разбираться, какие модели будут хорошо корректировать, а от каких лучше отказаться в зависимости от типа фигуры.

Секретами правильного выбора брюк поделилась стилист Анастасия Михайлова на странице в Instagram.

Корректируем широкие бедра

Какие модели не стоит брать:

  • модели с округлой формой кроя
  • модели с высокой талией
  • модели с тонким ремнем
  • модели с широкой кулиской
  • модели с декором в зоне бедер.
  • джогеры
  • прошитые стрелки от бедра

Стоит купить:

  • модели на средней посадке
  • прямые модели без изгибов кроя
  • длина полная или открывающая щиколотку
  • стрелки от колена


Корректируем выступающий живот

Какие модели не стоит брать:

  • модели с защипами
  • широкие сверху и узкие внизу
  • высокая посадка
  • принтованная или фактурная ткань
  • декор в зоне живота
  • кулиска и сборки на поясе
  • кюлоты длины чуть ниже колена

Стоит купить:

  • средняя посадка
  • модели из плотной ткани
  • широкий ремень
  • модели с застежкой сбоку
  • гладкая, матовая ткань

Корректируем короткие ноги:

Какие модели не стоит брать:

  • джогеры
  • низкая посадка
  • длина до середины голени и выше
  • принт на брюках
  • широкие сверху и узкие внизу

Стоит купить:

  • средняя или высокая посадка
  • широкий ремень
  • длина в пол или чуть выше щиколоток
  • однотонные модели.


Корректируем кривизну ног:

Какие модели не стоит брать:

  • Джогеры
  • узкие модели
  • модели со стрелками

Стоит купить:

  • прямые и широкие модели
  • клеш от колена или бедра
  • полная длина
  • прибинтованные модели

Иллюстративное фото (instagram.com/mihi_style)

Напомним, ранее стилист поделилась золотыми правилами, которые помогут вам хорошо выглядеть на фото.

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