Как скрыть широкие бедра или торчащий живот: выбираем брюки по типу фигуры
Вторник 17 августа 2021 08:36
С помощью одежды можно неплохо скорректировать фигуру, скрыв недостатки и подчеркнув достоинства. Важно учитывать это при выборе брюк. Давайте разбираться, какие модели будут хорошо корректировать, а от каких лучше отказаться в зависимости от типа фигуры.
Секретами правильного выбора брюк поделилась стилист Анастасия Михайлова на странице в
Instagram.
Корректируем широкие бедра
Какие модели не стоит брать:
модели с округлой формой кроя
модели с высокой талией
модели с тонким ремнем
модели с широкой кулиской
модели с декором в зоне бедер.
джогеры
прошитые стрелки от бедра
Стоит купить:
модели на средней посадке
прямые модели без изгибов кроя
длина полная или открывающая щиколотку
стрелки от колена
Корректируем выступающий живот
Какие модели не стоит брать:
модели с защипами
широкие сверху и узкие внизу
высокая посадка
принтованная или фактурная ткань
декор в зоне живота
кулиска и сборки на поясе
кюлоты длины чуть ниже колена
Стоит купить:
средняя посадка
модели из плотной ткани
широкий ремень
модели с застежкой сбоку
гладкая, матовая ткань
Корректируем короткие ноги:
Какие модели не стоит брать:
джогеры
низкая посадка
длина до середины голени и выше
принт на брюках
широкие сверху и узкие внизу
Стоит купить:
средняя или высокая посадка
широкий ремень
длина в пол или чуть выше щиколоток
однотонные модели.
Корректируем кривизну ног:
Какие модели не стоит брать:
Джогеры
узкие модели
модели со стрелками
Стоит купить:
прямые и широкие модели
клеш от колена или бедра
полная длина
прибинтованные модели
Иллюстративное фото (instagram.com/mihi_style)