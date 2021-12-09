Сніг красі не перешкода: стиліст показала найтрендовіші спідниці на зиму 2022

Сніг - снігом, а красиві жіночні луки з приходом зими ніхто не відміняв. Традиційно, в зимовий період ми вибираємо спідниці компактного крою, для зручності стилізації їх з верхнім одягом. Тому, в ходу - 2-3 силуети: прямий і трапецевидний.
Про це розповіла у своєму Instagram стиліст Соня Горчакова.
Головне - бережіть здоров'я і носіть зверху шубку або довгий затишний пуховик, а красу аутфіта можна продемонструвати в приміщенні, наприклад, в кафе або ресторані.
Фактури / текстури / тканини:
Спідниці зі шкіри / екошкіри сміливо можна вважати базою, так само, як і плісе. Трикотажні спідниці стали прямими і трапецієвидними. В ідеалі брати костюмом-светр + спідниця, кардиган + спідниця.
Яку спідницю вибрати на зиму (фото: instagram.com/sonya_gorchakova_)
Раніше стиліст назвала топ-7 незамінних речей з трикотажу на зиму.