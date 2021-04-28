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Спокуслива наречена: Белла Хадід в шикарному весільному вбранні захопила мережу

Новость на русском → США, Середа 28 квітня 2021 21:25
Спокуслива наречена: Белла Хадід в шикарному весільному вбранні захопила мережу Белла Хадід (фото: instagram.com/bellahadid)
Автор: Lite

Белла Хадід підготувала сюрприз для своїх фоловерів - вона показала одну з улюблених архівних обкладинок, на якій постала у весільному образі. Супермодель виглядає настільки розкішною, що фанати завмерли від захвату.

Стильна і чарівна фотосесія була проведена 5 років тому для відомого глянцевого журналу Vogue.

"Моя перша обкладинка для Vogue, 5 років тому, сьогодні. Знято @sebastianfaena, в Givenchy - @riccardotisci17. Вдячна за те, що все ще працюю і займаюся своєю справою. Спасибі всім, хто підтримував мене, я так сильно вас люблю", - написала молодша з сестер Хадід.

Спокуслива наречена: Белла Хадід в шикарному весільному вбранні захопила мережуСпокуслива наречена: Белла Хадід в шикарному весільному вбранні захопила мережуСпокуслива наречена: Белла Хадід в шикарному весільному вбранні захопила мережуСпокуслива наречена: Белла Хадід в шикарному весільному вбранні захопила мережуСпокуслива наречена: Белла Хадід в шикарному весільному вбранні захопила мережуСпокуслива наречена: Белла Хадід в шикарному весільному вбранні захопила мережу
Белла Хадід для турецького Vogue (фото: instagram.com/bellahadid)

Беллі підібрали розкішний образ стильної і зухвалої нареченої. Укорочений топ, що оголив живіт дівчини, і висока спідниця з мереживом і кокетливим бантом спереду, зробили її надзвичайно спокусливою. Доповнили картину вишукані сережки з дорогоцінними каменями і кольє, висока зачіска і макіяж із загадковими smoky eyes. На деяких фото супермодель накинула на плечі стильне пальто.

"Це мої улюблені фото на всі часи" ,"Час летить, і я дуже гордий за свою дитинку", "Виглядаєш гаряче", "Дружина!", "Виходь за мене", "Ідеал", "Чудова", "Краща назавжди", - не можуть зупинитися фоловери в своїх захопленнях.

Раніше Белла показала, як модно носити денім.

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