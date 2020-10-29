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Спокусливо і стильно: Леся Нікітюк показала, як носити трендові черевики

Автор: Lite

Ведуча показала стильний образ

Леся Нікітюк в дев'ятому прямому ефірі проекту "Танці з зірками 2020" повернулася на головний паркет країни, щоб виконати страсну "постільну" румбу в компанії Ольги Фреймут та Іллі Падзина. Тоді Леся опублікувала кілька гарячих фото в обіймах Іллі. На повних пристрасті кадрах партнер обіймає ведучу, поклавши руку на її оголені стегна. На цей раз в мікроблозі зірки фото не менш пристрасне, щоправда, на них вона одна сидить на лавочці, зручно розташувавшись і підігнувши одну ногу.

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Леся одягнена в стильні ультракороткі шорти, які підкреслюють улюблені фанатами довгі ноги Лесі, короткий топ, плащ, капелюх, а доповнюють образ трендові черевики. Саме стильний образ ведучої відразу ж привертає увагу на цьому знімку.

Макіяж Лесі виконаний в коричнево-приглушених тонах, волосся під капелюхом прибрані в хвіст, але пару пасом по боках все ж ведуча залишила, так ще звабливіше.

Леся Нікітюк в стильному образі (фото: instagram.com/lesia_nikituk/)

Нагадаємо, що під час нещодавнього відпочинку Леся Нікітюк не скупилася на гаряченькі знімки. Так, запостив фото, на якому вона стоїть в одному купальнику і демонструє п'яту точку, Леся порівняла себе з молодою Шерон Стоун.

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Новини України Леся Нікітюкведущая