Соблазнительно и стильно: Леся Никитюк показала, как носить трендовые ботинки

Ведущая показала стильный образ
Леся Никитюк в девятом прямом эфире проекта "Танцы со звездами 2020" вернулась на главный паркет страны, чтобы исполнить страстную "постельную" румбу в компании Ольги Фреймут и Ильи Падзина. Тогда Леся опубликовала парочку горячих фото в объятиях Ильи. На полных страсти кадрах партнер обнимает ведущую, положив руку на ее оголенные бедра. На этот в раз в микроблоге звезды фото не менее страстное, правда, на них она одна сидит на лавочке, удобно расположившись и подогнув одну ногу.
Леся одета в стильные ультракороткие шорты, которые подчеркивают любимые фанатами длинные ноги Леси, короткий топ, плащ, шляпу, а дополняют образ трендовые ботинки. Именно стильный образ ведущей сразу же привлекает внимание на этом снимке.
Макияж Леси выполнен в коричнево-приглушенных тонах, волосы под шляпой убраны в хвост, но пару прядей по бокам все же ведущая оставила, так еще соблазнительнее.
Напомним, что во время недавнего отдыха Леся Никитюк не скупилась на горяченькие снимки. Так, запостив фото, на котором она стоит в одном купальнике и демонстрирует пятую точку, Леся сравнила себя с молодой Шэрон Стоун.