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Досконала: 51-річна Дженніфер Лопес вразила розкішним тілом в шовковому костюмі

Автор: Lite

Співачка вирушила на побачення в нареченим

Дженніфер Лопес не втомлюється вражати своїх численних фанатів, з'являючись в провокаційних і спокусливих речах. Цього разу 51-річну співачку і актрису папараці зловили під час побачення з її нареченим і майбутнім чоловіком – Алексом Родрігесом. Зірка одягла на романтичну прогулянку незвичайне вбрання в блакитних тонах.

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Ансамбль склали шовкова блуза з поясом на талії і брюки вільного крою зі стрілками. Тонка тканина, що переливається, відмінно підкреслила видатні форми популярної артистки, зробивши її неймовірно звабливою. До аутфіту Лопес підібрала маленьку сумочку від Valentino, а також не проігнорувала і захисну маску. Бездоганна укладка і яскравий макіяж – останній штрих до чудового луку на вихід. Супутник співачки обрав класичний костюм сірого кольору, а захисну маску одягнув чорну, як і у своєї коханої.

Дженніфер Лопес і Алекс Родрігес на побаченні (фото: скриншот instagram.com/sladkie_zvezdi)

Фото вже облетіли мережу, змусивши фанатів вкотре захопитися. Вони дивуються, як може Дженніфер виглядати в 51 настільки молодо. А також, як їй вдається навіть на звичайній прогулянці залишатися стильною і привабливою.

Нагадаємо, раніше Лопес вийшла на вулиці Лос-Анджелеса у спортивному костюмі з трендовим принтом і просто захопила шанувальників своєю бездоганною формою.

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Новини України певецДженніфер Лопес