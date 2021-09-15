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Поєднувати стилі: стиліст показала, як носити бейсболки восени 2021

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Середа 15 вересня 2021 10:01
Поєднувати стилі: стиліст показала, як носити бейсболки восени 2021 Бейсболки з літа плавно переходять в осінь (фото: instagram.com/hoskelsa)
Автор: Тетяна Турчанікова

Бейсболки транзитом відправляються з літнього гардеробу в осінній. Носити їх можна з тренчами, пальто, костюмами, стьобаними куртками, в поєднанні з шарфами і окулярами!

Про це у своєму Instagram розповіла стиліст Яна Платонова.

Експериментуйте і не бійтеся зіштовхнути стилі лобами: бейсболки можна носити і з сумками класичних форм, і з взуттям на підборах. Але важливо робити це правильно, а щоб розуміти як - вивчайте хороші візуальні приклади.

Поєднувати стилі: стиліст показала, як носити бейсболки восени 2021

⠀Бейсболка все ще актуальна (фото: instagram.com/hoskelsa)

Як носити бейсболку восени 2021: приклади луків

Бейсболка з пальто. Також бейсболку восени 2021 можна носити з пальто і тренчами.

Поєднувати стилі: стиліст показала, як носити бейсболки восени 2021

Поєднувати стилі: стиліст показала, як носити бейсболки восени 2021

Поєднувати стилі: стиліст показала, як носити бейсболки восени 2021

Кейп і халат: стиліст показала, яке пальто в тренді восени 2021

Бейсболка з піджаками і жакетами.

Поєднувати стилі: стиліст показала, як носити бейсболки восени 2021

З джинсами і, звісно, спортивним костюмом.

Поєднувати стилі: стиліст показала, як носити бейсболки восени 2021

З сорочками і брюками, піджаками і куртками, змішувати стилі - це весело.

Поєднувати стилі: стиліст показала, як носити бейсболки восени 2021

Поєднувати стилі: стиліст показала, як носити бейсболки восени 2021

Поєднувати стилі: стиліст показала, як носити бейсболки восени 2021
Як носити бейсболку восени 2021 (фото: instagram.com/s.t.y.l.e.g.u.i.d.e)

Раніше стиліст показала, який принт на одязі у моді цієї осені, від екзотичних квітів до зебри.

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