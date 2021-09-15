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Помаранчевий, коричневий і зелений: стиліст назвала топ колірних поєднань на осінь

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Середа 15 вересня 2021 20:07
Помаранчевий, коричневий і зелений: стиліст назвала топ колірних поєднань на осінь Зелений і чорний - стильне поєднання кольорів (фото: instagram.com/hoskelsa)
Автор: Тетяна Турчанікова

Осінь переодягає нас з яскравих і нюдових відтінків в сірі і чорні. Все рідше на вулиці можна зустріти барвисті образи. Боячись забруднити взуття та одяг в перших вересневих калюжах, ми вже не носимо світлі total-луки. Віддаємо перевагу чомусь практичному, немаркому і універсальному.

Стиліст Зоя Паніна у своєму Instagram показала добірку кращих поєднань кольорів на осінь.

Цієї осені в тренді помаранчевий, коричневий і зелений з усіма їх відтінками, молочний і трохи чорного.

Помаранчевий, коричневий і зелений: стиліст назвала топ колірних поєднань на осіньПомаранчевий поєднується з різними відтінками: яскраво і життєрадісно! (фото: pexels.com)

Незаправлені водолазки і пальто до коліна: стиліст назвала головні помилки в осінніх образах

Колірні поєднання на осінь: топ образів

  • Зелений і чорний

Помаранчевий, коричневий і зелений: стиліст назвала топ колірних поєднань на осінь

  • Синій і коричневий

Помаранчевий, коричневий і зелений: стиліст назвала топ колірних поєднань на осінь

Повернення скинни і легінсів: стиліст показала наймодніші джинси осінь-зима 2021-22

Помаранчевий, коричневий і зелений: стиліст назвала топ колірних поєднань на осінь

  • Відтінки сірого, жовтого і сірого

Помаранчевий, коричневий і зелений: стиліст назвала топ колірних поєднань на осінь

  • Сірий і бургунді

Помаранчевий, коричневий і зелений: стиліст назвала топ колірних поєднань на осінь

Від зебри до екзотичних квітів: стиліст показала, який принт для одягу вибрати на осінь

  • Помаранчевий і колір морської хвилі

Помаранчевий, коричневий і зелений: стиліст назвала топ колірних поєднань на осінь

  • Помаранчевий і коричневий

Помаранчевий, коричневий і зелений: стиліст назвала топ колірних поєднань на осінь

  • Пудровий рожевий і молочні відтінки

Помаранчевий, коричневий і зелений: стиліст назвала топ колірних поєднань на осінь

Як правильно поєднувати кольори восени 2021 (фото: instagram.com/ya_zoya_)

Раніше стиліст показала, як одягнутися в школу, щоб стильно, яскраво і ненудно!

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