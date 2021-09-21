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Терміново купити: Кендалл Дженнер показала, як носити наймоднішу шубу сезону

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США, Вівторок 21 вересня 2021 20:22
Терміново купити: Кендалл Дженнер показала, як носити наймоднішу шубу сезону Кендалл Дженнер (фото: instagram.com/kendalljenner)
Автор: RBC.UA

Кендалл Дженнер - одна з найбільш затребуваних моделей в світі, яка бере участь тільки в кращих кампаніях відомих брендів. Днями вона поділилася новою з них.

Заодно за допомогою фото в своєму блозі супермодель і одна з сестер Кардашьян-Дженнер навчила носити наймоднішу шубу цього сезону.

Кендалл Дженнер позує на тлі океану в пальто зі штучного хутра з відкладним коміром вільного крою. Така модель, що нагадує "чебурашок", які минулої зими били рекорд популярності - знову в тренді. Дженнер вибрала світло-бежевий відтінок - він відмінно поєднувався з її кольоротипом. Дівчина доповнила образ сережками-кільцями, волосся розпустила, а макіяж зробила ледь помітним.

Терміново купити: Кендалл Дженнер показала, як носити наймоднішу шубу сезонуКендалл Дженнер в новому образі (фото: instagram.com/kendalljenner)

"Так затишно в цьому новому пальто", - написала красуня. У відповідь від своїх фоловерів, яких ц неї вже 190 мільйонів, вона почула масу теплих слів і компліментів. Багато тут же захотіли купити собі щось схоже. Що ж, при бажанні таку модель можна знайти в багатьох доступних марках.

Раніше Кендалл Дженнер відвідала Met Gala, куди вирушила в "голій" сукні від Givenchy і блиснула розкішною фігурою.

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