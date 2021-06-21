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Терміново купити: спокуслива Кендалл Дженнер демонструє наймоднішу сумку літа

Автор: RBC.UA

Кендалл Дженнер показала фото зі зйомок нової рекламної кампанії для відомого бренду Burberry. Модель приміряла кілька модних речей, які терміново потрібно брати на озброєння цього літа.

Новими знімками Кендалл поділилася у своєму блозі.

Кендалл приміряла спокусливий сірий топ з ліфом, а також вільного крою штани з високою посадкою. Доповнили спокусливе вбрання нейтрального відтінку життєрадісна сумочка актуальної форми. Щось середнє між ультрамодним багетом і часточкою екзотичного фрукта - така сумочка на піку популярності. Надихаємося!

Кендалл Дженнер у новій зйомці (фото: instagram.com/kendalljenner)

Нагадаємо, Дженнер - одна з найбільш високооплачуваних моделей в світі, яка останнім часом з'являється тільки в найбільш вагомих кампаніях. Також дівчина практично не виходить на подіум. Зате вона повністю занурилася у власний бізнес, бажаючи не відставати від старших сестер.

Правда, якщо Кім, Кортні і Кайлі вибрали собі б'юті-напрямок: кожна з них запустила успішний бренд косметики, одягу або ж портал, то Кендалл пішла своїм шляхом. Красуня організувала власну марку текіли. Варто зауважити, що продут вже встиг отримати багато критики. Але ось подруги Кендалл, яких вона постачає напоєм в кожній поїздці, оцінили його на вищий бал.

Раніше ми писали, що Кендалл відпочиває в компанії Хейлі Бібер в Мексиці.

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