Терміново купити: спокуслива Кендалл Дженнер демонструє наймоднішу сумку літа

Кендалл приміряла спокусливий сірий топ з ліфом, а також вільного крою штани з високою посадкою. Доповнили спокусливе вбрання нейтрального відтінку життєрадісна сумочка актуальної форми. Щось середнє між ультрамодним багетом і часточкою екзотичного фрукта - така сумочка на піку популярності. Надихаємося!

Кендалл Дженнер у новій зйомці (фото: instagram.com/kendalljenner)

Нагадаємо, Дженнер - одна з найбільш високооплачуваних моделей в світі, яка останнім часом з'являється тільки в найбільш вагомих кампаніях. Також дівчина практично не виходить на подіум. Зате вона повністю занурилася у власний бізнес, бажаючи не відставати від старших сестер.

Правда, якщо Кім, Кортні і Кайлі вибрали собі б'юті-напрямок: кожна з них запустила успішний бренд косметики, одягу або ж портал, то Кендалл пішла своїм шляхом. Красуня організувала власну марку текіли. Варто зауважити, що продут вже встиг отримати багато критики. Але ось подруги Кендалл, яких вона постачає напоєм в кожній поїздці, оцінили його на вищий бал.