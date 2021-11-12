Терміново повторити: Крістіна Агілера демонструє, як носити шкіряний total look

Популярна співачка Крістіна Агілера, яка тільки недавно повернулася до активного гастрольного життя, стала також частіше робити пости в своєму блозі. Крім фото з концертів, зірка показує фото з дітьми. А ще - стильні образи на все випадки життя.

Новий з них демонструє , що шкіряні речі відмінно поєднуються між собою.

Для свого виступу 40-річна зірка вибрала вузькі шкіряні чорні штани, а також чорний плащ. Доповнили образ "дівчини рокера" туфлі з шипами на шпильках, а також численні прикраси: намисто, підвіски, ланцюги і кільця. Співачці зробили яскраво-червоний манікюр і макіяж з графічними стрілками. Волосся Христини було укладене в мокру укладку, яка стала останнім часом неймовірно актуальною.

Нагадаємо, у квітні цього року в інтерв'ю журналу Health Агілера розповіла, що готує два альбоми, один англійською мовою, інший - іспанською.

Крістіна Агілера в новому образі (фото: instagram.com/xtina)