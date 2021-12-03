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У стилі ретро: Кейт Міддлтон вийшла в світ в блузі з наймоднішим принтом

Автор: RBC.UA

Герцогиня Кембриджська обожнює надягати ті ж речі кілька разів. А стиль ретро - один з її улюблених. Напередодні дружина принца Уільяма вирушила на виставку Фаберже в Музей Вікторії та Альберта. Заодно показавши, на які фактури та принти варто звернути увагу модницям.

Для нового виходу в світ Кейт приміряла незвичайний ансамбль, який як завжди викликав захват серед її фанатів.

Останнім часом Міддлтон захопилася однотонними вбраннями різних відтінків. І мабуть, її стилісти вирішили виправити цю ситуацію. 39-річна герцогиня з'явилася на публіці в блузі з бантом на шиї і рукавами-ліхтариками від Ralph Lauren. Візерунок "пейслі", який прийшов з 1970-х, зараз знову популярний. На герцогині він виглядає дуже гармонійно і незвично.

Доповнили образ прямі штани з високою посадкою і тонким ременем середньої ширини під крокодилячу шкіру. З аксесуарів Кейт підібрала сережки-кільця, а також не забула про маску.

Кейт Міддлтон у новому образі (фото: instagram.com/dukeandduchessofcambridge)

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