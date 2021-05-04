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Стиліст назвала топ-5 моделей капелюхів на будь-який випадок

Автор: Марина Настевич

Навіщо потрібно носити капелюхи? По-перше, це прекрасне рішення, коли волосся поводиться погано (а у всіх бувають дні, коли незважаючи на всі зусилля, на голові "чорт копієчку шукав"). По-друге, добре підібраний капелюх робить обличчя більш виразним. А ще він задає настрій всьому образу, додаючи хлоп'ячого запалу або фатальної млосності.

Класичних, але при цьому сучасних варіантів капелюхів всього 5, і серед них точно є та, яка вам личить. Про це розповіла стиліст Ольга Чистова на своїй сторінці в Instagram.

"Я віддаю перевагу простим фасонам капелюхів і вважаю, що вони справжнісінькі "універсальні солдати базового гардероба": їх можна носити і в місті, і на курорті, і на заміському пікніку", - зазначила модний експерт.

А щоб не заплутатися у всіх цих заморських назвах і вибрати в магазині саме те, що вам потрібно, вона запропонувала стильний капелюшний словник з 5-ти моделей для будь-якого образу.

Капелюхи на будь-який випадок:

ФЕДОРА (або "чоловічий капелюх").

Невеликий капелюх з вузькими полями, що робить його абсолютно універсальним: в залежності від матеріалу цю модель можна носити і на пляжі, і в міських образах.



Борсаліно (за назвою марки Borsalino).

Модель з трохи більш широкими полями і з більш м'яких матеріалів. Поздовжня вм'ятина на тулії робить її більш зручною в пляжному сенсі, але все ще прийнятною в міському середовищі.



Трілбі - майже федора, тільки з дрібними полями, які трохи загинаються назад.



КОВБОЙСЬКИЙ - капелюх з широкими полями, загорнутими всередину, і шнурівкою. Найчастіше виконана зі шкіри.



ШИРОКОПОЛИЙ - велике сімейство капелюхів з широкими полями (прямими або хвилею), які захищають від сонця і надають нотку дамського шику.

Ілюстративне фото (instagram.com/minimalism_v_garderobe)

У країнах СНД ставлення до капелюхів суперечливе: вважається, що в нашій пострадянській споруді капелюхи виглядають недоречно буржуазно. Але чи так важливо, що "на паркані написано", якщо є тяга поекспериментувати з новим стильним образом? І чому б не з капелюхом!

Як ми повідомляли раніше, стиліст розповіла, як розставити яскраві акценти в образі.

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