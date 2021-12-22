Стиліст показала робочі прийоми, як приховати живіт за допомогою одягу

Поточні "стандарти" краси занадто тісні, щоб втискуватися в них. І немає нічого страшного, якщо ви десь їм не відповідаєте. І до речі, не завжди все зводиться тільки до спортзалу. Всі ми різні, у нас бувають різні періоди життя і ситуації, це нормально.
Стиліст Оксана Денисова показала в Instagram дієві прийоми, як можна приховати живіт, що випирає, за допомогою одягу.
Незважаючи на те, що ці прийоми давно відомі, ми не бачимо себе з боку, тому не можемо застосувати їх на своїй фігурі.
Адже з одного боку, без уміння скорегувати і збалансувати фігуру візуальними прийомами складно домогтися гармонії в образі.⠀⠀
Але з іншого - не забувайте, що першорядна складова - це любов і прийняття себе. Я б сказала, що це фундамент, на якому ви будуєте свій образ. Адекватне і здорове сприйняття себе - основа основ. А зручний і функціональний гардероб - це всього лише справа техніки.
1. Діагональ
2. Вертикаль
3. Діагональна клітина
4. Запах
5. Щільні тканини
6. Двубортність
7. Висока посадка
8. Драпірування
9. Часта горизонтальна смужка
10. Коригуюча білизна
Раніше стиліст підказала 8 стильних прийомів, які допоможуть виглядати вище і стрункіше.