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Стиліст показала робочі прийоми, як приховати живіт за допомогою одягу

Автор: Марина Настевич

Поточні "стандарти" краси занадто тісні, щоб втискуватися в них. І немає нічого страшного, якщо ви десь їм не відповідаєте. І до речі, не завжди все зводиться тільки до спортзалу. Всі ми різні, у нас бувають різні періоди життя і ситуації, це нормально.

Стиліст Оксана Денисова показала в Instagram дієві прийоми, як можна приховати живіт, що випирає, за допомогою одягу.

Незважаючи на те, що ці прийоми давно відомі, ми не бачимо себе з боку, тому не можемо застосувати їх на своїй фігурі.

Адже з одного боку, без уміння скорегувати і збалансувати фігуру візуальними прийомами складно домогтися гармонії в образі.⠀⠀

Але з іншого - не забувайте, що першорядна складова - це любов і прийняття себе. Я б сказала, що це фундамент, на якому ви будуєте свій образ. Адекватне і здорове сприйняття себе - основа основ. А зручний і функціональний гардероб - це всього лише справа техніки.

Як приховати живіт:

1. Діагональ

2. Вертикаль

3. Діагональна клітина

4. Запах

5. Щільні тканини

6. Двубортність

7. Висока посадка

8. Драпірування

9. Часта горизонтальна смужка

10. Коригуюча білизна

Ілюстративне фото (instagram.com/effection_lady)

Раніше стиліст підказала 8 стильних прийомів, які допоможуть виглядати вище і стрункіше.

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