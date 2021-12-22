Стилист показала рабочие приемы, как скрыть живот с помощью одежды

Текущие "стандарты" красоты слишком тесны, чтобы втискиваться в них. И нет ничего страшного, если вы где-то им не соответствуете. И кстати, не всегда все сводится только к спортзалу. Все мы разные, у нас бывают разные периоды жизни и ситуации, это нормально.
Стилист Оксана Денисова показала в Instagram действенные приемы, как можно скрыть выпирающий живот с помощью одежды.
Несмотря на то, что эти приемы давно известны, мы не видим себя со стороны, поэтому не можем применить их на своей фигуры.
Ведь с одной стороны, без умения скорректировать и сбалансировать фигуру визуальными приемами сложно добиться гармонии в образе.⠀⠀
Но с другой - не забывайте, что первостепенная составляющая - это любовь и принятие себя. Я бы сказала, что это фундамент, на котором вы строите свой образ. Адекватное и здоровое восприятие себя - основа основ. А удобный и функциональный гардероб - это всего лишь дело техники.
1. Диагональ
2. Вертикаль
3. Диагональная клетка
4. Запах
5. Плотные ткани
6. Двубортность
7. Высокая посадка
8. Драпировки
9. Частая горизонтальная полоска
10. Корректирующее белье
Ранее стилист подсказала 8 стильных приемов, которые помогут выглядеть выше и стройнее.