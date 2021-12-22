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Стилист показала рабочие приемы, как скрыть живот с помощью одежды

Автор: Марина Настевич

Текущие "стандарты" красоты слишком тесны, чтобы втискиваться в них. И нет ничего страшного, если вы где-то им не соответствуете. И кстати, не всегда все сводится только к спортзалу. Все мы разные, у нас бывают разные периоды жизни и ситуации, это нормально.

Стилист Оксана Денисова показала в Instagram действенные приемы, как можно скрыть выпирающий живот с помощью одежды.

Несмотря на то, что эти приемы давно известны, мы не видим себя со стороны, поэтому не можем применить их на своей фигуры.

Ведь с одной стороны, без умения скорректировать и сбалансировать фигуру визуальными приемами сложно добиться гармонии в образе.⠀⠀

Но с другой - не забывайте, что первостепенная составляющая - это любовь и принятие себя. Я бы сказала, что это фундамент, на котором вы строите свой образ. Адекватное и здоровое восприятие себя - основа основ. А удобный и функциональный гардероб - это всего лишь дело техники.

Как скрыть живот:

1. Диагональ

2. Вертикаль

3. Диагональная клетка

4. Запах

5. Плотные ткани

6. Двубортность

7. Высокая посадка

8. Драпировки

9. Частая горизонтальная полоска

10. Корректирующее белье

Иллюстративное фото (instagram.com/effection_lady)

Ранее стилист подсказала 8 стильных приемов, которые помогут выглядеть выше и стройнее.

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