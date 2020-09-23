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Стильна осінь: супермодель Роузі Хантінгтон-Уайтлі показала 8 трендових образів сезону

Автор: Ольга Турчанікова

Зірка повернула улюблену рубрику фанатів

Роузі Хантінгтон-Уайтлі – відома британська модель, яка полюбилася шанувальникам не тільки за свою ангельську зовнішність. Дівчина має особливе почуття прекрасного, додаючи вишукану нотку у все, що її оточує. Переконатися в цьому легко на сторінці відомої моделі в Instagram, яка зібрала вже понад 11 мільйонів послідовувачів.

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Сфера інтересів 33-річної коханої Джеймса Стетхема постійно розширюється. Модель займається виробництвом косметики, обожнює створювати незвичайні інтер'єри, вчить фоловерів вникати в деталі. Окремою любов'ю Хантінгтон-Уайтлі є мода. Дівчина краще за будь-якого стиліста складає трендові образи, показуючи, з чим краще поєднувати ту чи іншу річ, якими аксесуарами її доповнити, коли і куди одягти.

Раніше у блозі зірки регулярно з'являлися збірки луків. А останнім часом молода мама була зосереджена на особистому житті, лише іноді догождаючи фанатам новими аутфітами. І от кілька годин тому супермодель запостила відразу 8 трендових образів, продуманих до дрібниць. Надихаємося!

Роузі показала нові образи (фото: instagram.com/rosiehw)

Нагадаємо, раніше ми писали, що модель продемонстрирвала універсальний кежуал-образ для теплих осінніх днів.

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