Стильна навіть на прогулянку: Белла Хадід блиснула ідеальною фігурою в образі спорт-шик

Белла Хадід вміє міксувати одяг, вміло поєднуючи у своїх образах як спортивні, так і класичні речі. Виглядає молодша із знаменитих сестер завжди чудово, чим неймовірно надихає своїх фоловерів. Деколи навіть просто вийшовши на прогулянку, вона викликає сплеск уваги до своєї персони. Відмінний приклад - одне з останніх фото моделі. Дівчина запостила знімок у спортивному образі, який складався з простих, але стильних речей. Беремо на озброєння!

Белла Хадід на прогулянці (фото: instagram.com/bellahadid)

Свою струнку фігуру вона зазвичай намагається підкреслити облягаючим одягом. Але цього разу вибрала речі оверсайз, які не відволікали увагу від лука в цілому. Широкі штани з чорними поздовжніми смужками з боків, футболка в чорно-жовту "футбольну" смугу, а також чорний короткий пуховик склали ідеальний аутфіт для прогулянки. Із взуття Белла обрала черевики на грубій підошві. На обличчі у Хадід була надіта захисна маска чорного кольору.

Фото Белли фолловери оцінили в більш, ніж 600 тисяч лайків. В коментарях вони не втомлюються зізнаватися їй у коханні, називаючи найбільш стильною і красивою. Що ж, модель вміє бути зіркою мережі навіть без крихітного бікіні.

Нагадаємо, раніше Белла демонструвала, як використовувати в образі багатошаровість.