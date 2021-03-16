Стильно і просто: Белла Хадід демонструє, як носити маленьке чорне плаття

У своєму блозі вона поділилася цілою серією фото , на яких постала в спокусливому образі, продуманому від і до.

Белла одягла міні-сукню чорного кольору з глибоким вирізом, яку доповнила довгими рукавичками, а також сірими чобітьми зі шнурівкою на високій платформі. В руках одна з найпопулярніших моделей у світі тримала яскраво-жовту сумочку, колір якої відмінно перегукувався з такого ж відтінку пасмами у волоссі Белли. Останній штрих - макіяж в бежевих відтінках.

Белла Хадід в новому образі (фото: instagram.com/bellahadid)

Белла Хадід завантажила в галерею відразу кілька знімків, щоб показати захоплюючий процес зйомки. Заодно шанувальники змогли розглянути її образ з усіх боків і в усіх деталях. І фанати залишилися більш ніж задоволені. Багато з них відзначили, що Белла прекрасна, як завжди, а її точена фігура стала ще більш стрункою.