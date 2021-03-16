UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Стильно и просто: Белла Хадид демонстрирует, как носить маленькое черное платье

Автор: Lite

Белла Хадид снялась в новой рекламной кампании, в этот раз девушка примерила стильные вещи от Marc Jacobs.

В своем блоге она поделилась целой серией фото, на которых предстала в соблазнительном образе, продуманном от и до.

Белла надела мини-платье черного цвета с глубоким вырезом, которое дополнила длинными перчатками, а также серыми сапогами со шнуровкой на высокой платформе. В руках одна из самых популярных моделей в мире держала ярко-желтую сумочку, цвет которой отлично перекликался с такого же оттенка прядями в волосах Беллы. Последний штрих - макияж в бежевых оттенках.

Белла Хадид в новом образе (фото: instagram.com/bellahadid)

Белла Хадид загрузила в галерею сразу несколько снимков, чтобы показать увлекательный процесс съемки. Заодно поклонники смогли рассмотреть ее образ со всех сторон и во всех деталях. И фанаты остались более чем довольны. Многие отметили, что Белла прекрасна, как всегда, а ее точеная фигура стала еще более стройной.

Ранее Белла Хадид показала несколько весенних образов, которые вдохновят на модные эксперименты.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины модамодельтренд
Читайте также
Трендовая стрижка и смелое декольте: 46-летняя Пенелопа Крус взорвала сеть новым образом
Слишком мило: Эмили Ратаковски показала новое фото с новорожденным сыном и мужем
Прогноз погоды