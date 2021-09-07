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Стильно і сексуально: Белла Хадід вчить носити модні штани з принтом

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США, Вівторок 07 вересня 2021 18:22
Стильно і сексуально: Белла Хадід вчить носити модні штани з принтом Белла Хадід (фото: instagram.com/bellahadid)
Автор: RBC.UA

Белла Хадід показала, що один образ може цілком може поєднувати в собі агресивний принт, наївні прикраси, спортивні елементи і вечірній макіяж. І виглядати при цьому стильно!

Новий пост моделі - тому доказ.

Белла Хадід одягла для вечірнього виходу в світ широкі штани з принтом хакі, червоний топ з сердечком на грудях, а також кросівки. Доповнили лук кілька підвісок в стилі 90-х, сережки у вигляді ключів і помаранчевий манікюр. Останній штрих - зачіска і макіяж, немов стилізовані під минуле століття. Здається, в аутфіті моделі поєднувалися всі непоєднувані деталі. При цьому вона виглядає гармонійно і сексуально! Таким вбранням цілком можна надихнутися тим, хто любить зухвалі і сміливі аутфіти.

Стильно і сексуально: Белла Хадід вчить носити модні штани з принтомСтильно і сексуально: Белла Хадід вчить носити модні штани з принтомСтильно і сексуально: Белла Хадід вчить носити модні штани з принтомСтильно і сексуально: Белла Хадід вчить носити модні штани з принтом

Стильно і сексуально: Белла Хадід вчить носити модні штани з принтом

Белла Хадід в новому образі (фото: instagram.com/bellahadid)

Також раніше Белла Хадід показала ще один образ, немов з 90-х. Вона одягла спідницю міді, яка спустилася низько на стегна, а також чоботи з широкими халявами. Завершив лук ніжний шовковий топ на тонких бретельках. Що ж, Белла вміє бути в центрі уваги!

Раніше ми писали, що Белла Хадід знялася напівголою у відвертій фотосесії.

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