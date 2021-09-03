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Спідниця міді і грубі чоботи: Белла Хадід демонструє спокусливий образ в дусі 90-х

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США, П'ятниця 03 вересня 2021 18:34
Спідниця міді і грубі чоботи: Белла Хадід демонструє спокусливий образ в дусі 90-х Белла Хадід (фото: instagram.com/bellahadid)
Автор: RBC.UA

Белла Хадід продовжує демонструвати, які тренди з минулих сезонів варто перенести в новий.

У центрі уваги моделі - білизняний стиль, який вона вдало поєднує з денімом.

Белла Хадід показала новий образ, який немов списаний із зірок 90-х. Модель вміло поєднує джинсову спідницю міді, шовковий топ на тонких бретельках, одягтуний на голе тіло, а також грубі чоботи з широкими халявами на масивній підошві. З аксесуарів молодша з сестер Хадід підібрала намиста, вишукані сережки-кільця, масу браслетів і вузькі окуляри прямокутної форми. Волосся Белла розпустила, уклавши в мокру укладку. Виглядала дівчина, як завжди - неймовірно стильно. Надихаємося!

Спідниця міді і грубі чоботи: Белла Хадід демонструє спокусливий образ в дусі 90-хСпідниця міді і грубі чоботи: Белла Хадід демонструє спокусливий образ в дусі 90-хБелла Хадід в новому образі (фото: instagram.com/bellahadid)

Нагадаємо, Белла Хадід вважається однією з наймодніших знаменитостей. Дівчина вміє створювати самобутні образи, не боячись поєднувати непоєднуване. Часто вона першою демонструє ті чи інші речі, які незабаром носять по всьому світу. Тому до її гардеробу точно варто придивитися.

Раніше ми писали, що Белла часто вибирає українських дизайнерів.

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