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Стильно и сексуально: Белла Хадид учит носить модные брюки с принтом

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США, Вторник 07 сентября 2021 18:22
Стильно и сексуально: Белла Хадид учит носить модные брюки с принтом Белла Хадид (фото: instagram.com/bellahadid)
Автор: RBC.UA

Белла Хадид показала, что один образ может вполне может сочетать в себе агрессивный принт, наивные украшения, спортивные элементы и вечерний макияж. И выглядеть при этом стильно!

Новый пост модели - тому доказательство.

Белла Хадид надела для вечернего выхода в свет широкие брюки с принтом хаки, красный топ с сердечком на груди, а также кроссовки. Дополнили лук несколько подвесок в стиле 90-х, серьги в виде ключей и оранжевый маникюр. Последний штрих - прическа и макияж, словно стилизованные под прошлый век. Кажется, в аутфите модели сочетались все несочетаемые детали. При этом она выглядит гармонично и сексуально! Таким нарядом вполне можно вдохновитьсятем, кто любит дерзкие и смелые аутфиты.

Стильно и сексуально: Белла Хадид учит носить модные брюки с принтомСтильно и сексуально: Белла Хадид учит носить модные брюки с принтомСтильно и сексуально: Белла Хадид учит носить модные брюки с принтомСтильно и сексуально: Белла Хадид учит носить модные брюки с принтом

Стильно и сексуально: Белла Хадид учит носить модные брюки с принтом

Белла Хадид в новом образе (фото: instagram.com/bellahadid)

Также ранее Белла Хадид показала еще один образ, словно из 90-х. Она надела юбку миди, которая спустилась низко на бедра, а также сапоги с широкими голенищами. Завершил лук нежный шелковый топ на тонких бретельках. Что ж, Белла умеет быть в центре внимания!

Ранее мы писали, что Белла Хадид снялась полуобнаженной в откровенной фотосессии.

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