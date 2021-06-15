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Вишукано та сексуально: стиліст показала топ образів з відкритою спиною на літо

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Вівторок 15 червня 2021 10:09
Вишукано та сексуально: стиліст показала топ образів з відкритою спиною на літо Відкрита спина - хіт літа 2021 (фото: instagram.com/hannaschonberg)
Автор: Тетяна Турчанікова

Літо - саме час виглядати стильно і сексуально. Чому саме літо? Ну а коли ще, якщо не в жарку погоду, ходити з відкритими ногами або спиною? Головне - не забувайте користуватися санскріном.

А ось образи, які будуть особливо актуальними цього літа, вже підібрала і показала в своєму Instagram стилістка Катерина Іонова.

Сукні, сарафани, топи, в цьому сезоні їх об'єднує одне: в тренді моделі з відкритою спиною. Дизайнери надихнулися ретро - так що кожна дівчина тепер може відчути себе голлівудською зіркою "Золотого століття", яскравою і сексуальною!

Вишукано та сексуально: стиліст показала топ образів з відкритою спиною на літо

Літні вбрання з відкритою спиною - на хвилі опулярності (фото: instagram.com/hannaschonberg)

Образи з відкритою спиною на літо 2021

Топ і джинси / комбінезон

І в офіс, і на прогулянку з подругами, такі наряди можна знайти в относительно недорогих брендів.
Вишукано та сексуально: стиліст показала топ образів з відкритою спиною на літо

Сарафан

Не має значення, на тонких бретельках ваш сарафан або з рукавами-буфами, головне, що спина - відкрита.

Вишукано та сексуально: стиліст показала топ образів з відкритою спиною на літо

Сукня / спідниця і топ

Це безпрограшна комбінація для гарячого літа - і для міста, і на пляжні вечірки.

Вишукано та сексуально: стиліст показала топ образів з відкритою спиною на літо

Пробуємо повторити: стиліст показала топ кращих образів для спекотного літа

Вишукано та сексуально: стиліст показала топ образів з відкритою спиною на літоВишукано та сексуально: стиліст показала топ образів з відкритою спиною на літоЦі наряди особливо актуальні влітку 2021 (фото: instagram.com/kate_yourstylist)

Раніше стиліст дала корисні лайфхаки по догляду за одягом.

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