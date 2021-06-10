Пробуємо повторити: стиліст показала топ кращих образів для спекотного літа
Хочеться виглядати стильно і носити актуальні піджаки і штани, але в літню спеку в такому вбранні можна просто зваритися. Що робити? Вибирати правильний для цієї пори року одяг.
У своєму Instagram стиліст Зоя Паніна не тільки розповіла, що краще носити в спеку, але і склала образи, які можна спробувати повторити.
Трохи заздрю людям, які з легкістю переносять спеку і щиро радіють, коли стовпчик віконного термометра стрімко повзе вгору. Вони з задоволенням плавляться на пляжі без парасольки і крему з SPF 100, зимують в Азії і зневажають Новий рік з його шубами і підштанниками.
Для всіх інших я зібрала робочі формули, які допомагають пережити спеку і навіть отримати від неї задоволення.
Топ образів для літньої спеки
Від суконь до комбінезонів
Спідниці та сарафани
Штани і брючні комбінезони
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Різноманітність шортів
Довгі сукні з легкого матеріалу
Штани з топом
Білі сорочки і шорти
Як одягнутися в спеку (фото: instagram.com/ya_zoya_)