Стильно і спокусливо: Дженніфер Лопес показала, як носити плаття-сорочку

Дженніфер Лопес показала новий стильний образ, створений для зйомки відомого бренду аксесуарів Coach. У новому весняному сезоні точно стане в нагоді, надихаємося!

Співачка одягла біле плаття-сорочкв вільного крою, розписане написами. Об'ємне і легке, воно зробило фігуру зірки неймовірно крихкою і спокусливою. Ідеальним доповненням до нього стали кеди: Джей Ло приміряла відразу два варіанти, сині і коричневі з принтом класичної форми. З аксесуарів Лопес підібрали великі сережки-кільця і заколки.

Співачка в новому образі (фото: instagram.com/jlo)

Дженніфер красується з милою зачіскою - волосся їй заплели в два пучка. Макіяж зробили натуральний, але виразний. Візажисти підкреслили хайлайтером гладку сяючу шкіру зірки, коричневими тінями - виразні очі, а по губам злегка "пройшлися" рожевим блиском. Вийшло зухвало і спокусливо!

Лопес позує на машині, а також у дворі. Виглядає 51-річна знаменитість неймовірно молодо, немов їй років на 20 менше. На сторінці бренду під опублікованими фото вже з'явилося море вогняних емодзі і емоційних коментарів. Фанати називають Лопес "королевою", "найкрасивішою в світі" і "прекрасною, як завжди".

Раніше співачка розповіла, як їй вдається виглядати настільки розкішно.