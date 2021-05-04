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Стильно і спокусливо: Кайлі Дженнер показала, з чим носити цього літа класичні джинси

Новость на русском → США, Вівторок 04 травня 2021 16:29
Стильно і спокусливо: Кайлі Дженнер показала, з чим носити цього літа класичні джинси Кайлі Дженнер (фото: instagram.com/kyliejenner)
Автор: Lite

Кайлі Дженнер активно демонструє своє нічне життя. А також гарячі образи для вечірок. Луки ікони стилю мережі Instagram як і раніше на піку популярності.

Новий образ Кайлі показала кілька годин тому і вже встигла зібрати масу позитивних відгуків про нього.

Кайлі для виходу одягла класичні джинси синього кольору з широкими штанинами і середньою посадкою. А на додаток до них підібрала яскраво-жовтий кроп-топ з абстрактним малюнком. Стильна річ оголила живіт дівчини і підкреслила видатний бюст, надавши луку гарячу нотку. На ноги Кайлі взула витончені босоніжки з напівпрозорого пластика.

Стильно і спокусливо: Кайлі Дженнер показала, з чим носити цього літа класичні джинсиСтильно і спокусливо: Кайлі Дженнер показала, з чим носити цього літа класичні джинсиКайлі Дженнер в новому аутфіті (фото: instagram.com/kyliejenner)

Деталі заслуговують на окрему увагу. Дженнер прихопила з собою крихітну сумочку жовтого відтінку на широкому ремені, кілька кілець і браслети. А також не забула про тонкий золотий ланцюжок на талію - зараз цей аксесуар на піку популярності. В цілому лук вийшов стильним і спокусливим, як і любить Кайлі Дженнер. А тим більше - її фоловери. Вони засипали дівчину компліментами і похвалами, в цілому оцінивши пост на більш ніж 4 мільйони лайків.

Раніше ми писали про те, як розкішно Кайлі одягає свою дочку.

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