Стильно и соблазнительно: Кайли Дженнер показала, с чем носить этим летом классические джинсы

Кайли Дженнер активно демонстрирует свою ночную жизнь. А также горячие образы для вечеринок. Луки иконы стиля сети Instagram по-прежнему на пике популярности.

Новый образ Кайли показала несколько часов назад и уже успела собрать массу позитивных отзывов о нем.

Кайли для выхода надела классические джинсы синего цвета с широкими штанинами и средней посадкой. А в дополнение к ним подобрала ярко-желтый кроп-топ с абстрактным рисунком. Стильная вещичка оголила живот девушки и подчеркнула выдающийся бюст, придав луку горячую нотку. На ноги Кайли обула утонченные босоножки из полупрозрачного пластика.

Кайли Дженнер в новом аутфите (фото: instagram.com/kyliejenner)

Детали заслуживают отдельного внимания. Дженнер прихватила с собой крошечную сумочку желтого оттенка на широком ремне, несколько колец и браслеты. А также не забыла про тонкую золотую цепочку на талию - сейчас этот аксессуар на пике популярности. В целом лук получился стильным и соблазнительным, как и любит Кайли Дженнер. А тем более - ее подписчики. Они засыпали девушку комплиментами и похвалами, в целом оценив пост на более чем 4 миллиона лайков.