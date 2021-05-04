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Стильно и соблазнительно: Кайли Дженнер показала, с чем носить этим летом классические джинсы

Новина українською → США, Вторник 04 мая 2021 16:29
Стильно и соблазнительно: Кайли Дженнер показала, с чем носить этим летом классические джинсы Кайли Дженнер (фото: instagram.com/kyliejenner)
Автор: Lite

Кайли Дженнер активно демонстрирует свою ночную жизнь. А также горячие образы для вечеринок. Луки иконы стиля сети Instagram по-прежнему на пике популярности.

Новый образ Кайли показала несколько часов назад и уже успела собрать массу позитивных отзывов о нем.

Кайли для выхода надела классические джинсы синего цвета с широкими штанинами и средней посадкой. А в дополнение к ним подобрала ярко-желтый кроп-топ с абстрактным рисунком. Стильная вещичка оголила живот девушки и подчеркнула выдающийся бюст, придав луку горячую нотку. На ноги Кайли обула утонченные босоножки из полупрозрачного пластика.

Стильно и соблазнительно: Кайли Дженнер показала, с чем носить этим летом классические джинсыСтильно и соблазнительно: Кайли Дженнер показала, с чем носить этим летом классические джинсыКайли Дженнер в новом аутфите (фото: instagram.com/kyliejenner)

Детали заслуживают отдельного внимания. Дженнер прихватила с собой крошечную сумочку желтого оттенка на широком ремне, несколько колец и браслеты. А также не забыла про тонкую золотую цепочку на талию - сейчас этот аксессуар на пике популярности. В целом лук получился стильным и соблазнительным, как и любит Кайли Дженнер. А тем более - ее подписчики. Они засыпали девушку комплиментами и похвалами, в целом оценив пост на более чем 4 миллиона лайков.

Ранее мы писали о том, как роскошно Кайли одевает свою дочь.

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