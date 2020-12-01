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Стильно і спокусливо: Кім Кардашьян підкорила мережу бездоганним образом на вихід

Автор: Lite

Зірка виглядає приголомшливо!

Кім Кардашьян обожнює різноманітні вбрання. Як на вихід, так і для повсякденного життя 40-річна бізнесвумен намагається одягатися стильно і зі смаком. Всі свої експерименти вона викладає в мережу, надихаючи фоловерів. Новий пост в незвичайному образі з'явився в блозі зірки кілька годин тому.

Кім в новому образі (фото: instagram.com/kimkardashian)

Кім вибрала для нового виходу в світ тілесного відтінку гольф, а також яскраво-блакитні шкіряні брюки з високою посадкою. Взуття вона взяла вишукане: туфлі на шпильці з брошкою відмінно поєднувалися з усім луком. Кім зробила свою улюблену зачіску, зібравши волосся у високу косу. А макіяж віаполнила яскравий і виразний, з довгими стрілками, блакитними тінями в тон штаням і чуттєвими губами. Тон обличчя вона добре пропрацювала бронзатором, так що виглядала засмаглою, немов щойно повернулася з райських островів.

Галерея зі стильними фото набрала більше 1, 5 мільйонів лайків. Фанати не втомлюються писати компліменти Кім, захоплюючись її фігурою, а також тим, як їй вдається виглядати так розкішно з разу в раз.

Нагадаємо, раніше Кім Кардашьян показала фото у відвертому комбінезоні з латексу.

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