Стильно і сучасно: як і з чим носити берет в цьому сезоні

Як носити берет стильно:

Берет з тільником і червоною помадою - ось вже де точно французький стиль. Нестаріюча класика!

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Твідовий берет можна поєднувати з класичним пальто або з масивною шкіряною курткою. Вниз - ботильйони-шкарпетки або грубі черевики на шнурівці.



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Яскравий берет з атласною об'ємною блузою і брюками-палаццо - стильний образ для вечірки готовий.

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Берет з сукнею з шифону або ситцю - відмінний варіант на прогулянку. Зверху об'ємну косуху, вниз - білі кеди або челсі.



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Експериментуйте з матеріалом: вельвет, Шкіра, замша, драп. Головне, перед покупкою переконайтеся, що він тримає форму.



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Одягаючи з беретом шарф, дивіться, щоб вони не були одного кольору. Цей варіант теж допустимий, але досить банальний. Щоб створити більш цікавий образ, скористайтеся лайфхаком: візьміть шарф з принтом в схожому відтінку.



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Берет в тон до верхнього одягу - теж не найвдаліший варіант, краще зіграти на контрастах.



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Якщо бере шкіряний, то від шкіряної куртки краще утриматися: він буде краще виглядати з твідовим пальто або вельветовим костюмом.



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Ніколи не натягуйте берет на лоб. Краще зрушити його набік і надіти на потилицю, так він підійде до практично будь-якої формі обличчя.

Ілюстративне фото (instagram.com/iq_style_school)