Стильно и современно: как и с чем носить берет в этом сезоне

Как носить берет стильно:

Берет с тельняшкой и красной помадой - вот уж где точно французский стиль. Нестареющая классика!

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Твидовый берет можно сочетать с классическим пальто или с массивной кожаной курткой. Вниз - ботильоны-носки или грубые ботинки на шнуровке.



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Яркий берет с атласной объёмной блузой и брюками-палаццо - стильный образ для вечеринки готов.

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Берет с платьем из шифона или ситца - отличный вариант на прогулку. Сверху объёмную косуху, вниз - белые кеды или челси.



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Экспериментируйте с материалом: вельвет, кожа, замша, драп. Главное, перед покупкой убедитесь, что он держит форму.



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Надевая с беретом шарф, смотрите, чтобы они не были одного цвета. Этот вариант тоже допустим, но довольно банален. Чтобы создать более интересный образ, воспользуйтесь лайфхаком: возьмите шарф с принтом в схожем оттенке.



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Берет в тон к верхней одежде - тоже не самый удачный вариант, лучше сыграть на контрастах.



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Если берет кожаный, то от кожаной куртки лучше воздержаться: он будет лучше смотреться с твидовым пальто или вельветовым костюмом.



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Никогда не натягивайте берет на лоб. Лучше сдвинуть его набок и надеть на затылок, так он подойдёт к практически любой форме лица.

Иллюстративное фото (instagram.com/iq_style_school)