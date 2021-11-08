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Сумки, окуляри та рукавички: стиліст показала, як носити аксесуари з одягом взимку 2021-22

Автор: Тетяна Турчанікова

Кожен стиліст підтвердить: питання про аксесуари і як їх поєднувати не закінчуються ніколи. І не дивно: аксесуари, безумовно, доповнюють образ, роблять його закінченим, можуть бути як колірним продовженням, так і акцентом в образі. Головне - щоб лук був гармонійним.

Стиліст Ганна Мішаївна розповіла у своєму Instagram, які прикраси використовувати восени і взимку.

Як підібрати аксесуари в осінню і зимову пору (фото: instagram.com/hoskelsa)

Шарфи, хустки, головні убори, ремені, рукавички, окуляри, парасольки, сумки (теж будемо їх вважати аксесуарами) - всі ці речі сміливо можна вплітати в образ в холодну пору року.

  • Шарф + сумка, рукавички + взуття, шарф + ремінь, окуляри + рукавички, рукавички + ремінь , сумка + ремінь і т. д., поєднання цих аксесуарів може бути колірним акцентом.
  • А можна вибрати аксесуари в тон одягу, принта. Наприклад, штани в жовту клітку + жовтий шарф / сумка / ремінь і т. д., але не все відразу, тільки один з них.

Отже, аксесуари можна взяти

  1. в тон верху
  2. в тон низу
  3. в тон взуття
  4. в тон з поясом
  5. в тон принта
  6. в тон верхнього одягу
  7. може бути продовженням декількох кольорів комплекту
  8. може бути акцентом.

Як поєднувати аксесуари цієї осені і взимку: приклади луків

  • Шарф в тон сумці

  • Контрастний або монохромний образ

  • Сумка "перегукується" з взуттям

З приходом холодів аксесуари нікуди не діваються (фото: instagram.com/anna_mishaevna)

Раніше стиліст показала найтрендовіші моделі черевик на зиму.

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