Сумки, окуляри та рукавички: стиліст показала, як носити аксесуари з одягом взимку 2021-22

Кожен стиліст підтвердить: питання про аксесуари і як їх поєднувати не закінчуються ніколи. І не дивно: аксесуари, безумовно, доповнюють образ, роблять його закінченим, можуть бути як колірним продовженням, так і акцентом в образі. Головне - щоб лук був гармонійним.
Стиліст Ганна Мішаївна розповіла у своєму Instagram, які прикраси використовувати восени і взимку.
Як підібрати аксесуари в осінню і зимову пору (фото: instagram.com/hoskelsa)
Шарфи, хустки, головні убори, ремені, рукавички, окуляри, парасольки, сумки (теж будемо їх вважати аксесуарами) - всі ці речі сміливо можна вплітати в образ в холодну пору року.
Шарф + сумка, рукавички + взуття, шарф + ремінь, окуляри + рукавички, рукавички + ремінь , сумка + ремінь і т. д., поєднання цих аксесуарів може бути колірним акцентом.
А можна вибрати аксесуари в тон одягу, принта. Наприклад, штани в жовту клітку + жовтий шарф / сумка / ремінь і т. д., але не все відразу, тільки один з них.
Отже, аксесуари можна взяти
в тон верху
в тон низу
в тон взуття
в тон з поясом
в тон принта
в тон верхнього одягу
може бути продовженням декількох кольорів комплекту
може бути акцентом.
Як поєднувати аксесуари цієї осені і взимку: приклади луків
Шарф в тон сумці
Контрастний або монохромний образ
Сумка "перегукується" з взуттям
З приходом холодів аксесуари нікуди не діваються (фото: instagram.com/anna_mishaevna)