Тапочки зі шкарпетками: стиліст розповіла про популярний ugly-тренд літа 2021

Шкарпетки влітку 2021 перетворяться з буденної речі в стильний аксесуар і носити їх можна хоч з туфлями, хоч з босоніжками.
Про це у своєму Instagram розповіла стиліст Євгенія Услова.
Шкарпетки - це не тільки спосіб утеплитися, але і привід помодничати. І якщо раніше чоловік в сандалях на носок викликав перешіптування серед молодих і прогресивних, то тепер-то і не соромно перейняти досвід попередніх поколінь, пожартувала Євгенія.
Ельза Хоск (фото: instagram.com/hoskelsa)
Стилістка підкреслила, що шкарпетки плюс комфортне взуття на зразок біркенштоків - найгарячіша тема літа.
Можна сказати, впевнена Євгенія, що концепція ugly досягла свого апогею.
Шкарпетки можна носити з усім (фото: instagram.com/forma_de_ser)
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