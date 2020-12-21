Тепло і стильно: Наталія Водянова підкорила мережу сміливим вбранням для холодів

Наталя Водянова, яка вирушила в подорож з дітьми від першого шлюбу, буквально засипала мережу яскравими фото з усіх куточків своєї батьківщини. Примітно, що модель, якій доводиться максимально утеплятися у зв'язку з суворими погодними умовами, залишається стильною і чарівною. Беремо приклад!

Один з останніх образів просто підірвав мережу - Наталя показала, як незвично поєднувати відразу кілька видів одягу. Так, філантроп і мама п'ятьох дітей вибрала на черговий вихід вельми незвичайний наряд. Його склали червоний джемпер, гірчичного відтінку штани, а також чорна спідниця з вишитими на ній трояндами. В доповнення до вбрання Водянова приміряла об'ємні утеплені черевики. Таке поєднання зробило образ зухвалим і неймовірно стильним. Наталя виглядала так, ніби щойно зійшла з подіуму. У той час як вона перебувала в дорозі.

Наталя в новому сміливому образі (фото: instagram.com/natasupernova)

"Красуня", "Дуже колоритно!", "Вау, ви шикарні", "Чудова ідея", - тут же відгукнулися фанати 38-річної моделі. Багато хто відзначив, що вона виглядає як завжди молодо і свіжо, не змінюючись з роками.

Раніше ми писали, що Водянова показала спільне фото з дітьми на початку їхньої подорожі. На знімку мама і діти зображені в стильних образах і виглядають щасливими і красивими, точно як мама.