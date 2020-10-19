Тепло і зручно: стиліст розповіла про тонкощі вибору пуховика на зиму

Холоди повільно, але впевнено з кожним днем все ближче пробираються в наші широти. Стовпчик термометра неухильно падає, а це значить, що пора задуматися про покупку теплого, надійного і зручного пуховика. Його термостійкість залежить від наповнювача, тому так важливо зробити правильний вибір. Про те, яким пуховики віддати перевагу розповіла на сторінці в Instagram стиліст Анна Івахненко.

Вона зазначила, що пуховики бувають з натуральним і синтетичним наповнювачем.

⠀

Хороший натуральний пуховик наповнюється пухом виключно водоплавних птахів, і птахи з північних країн будуть набагато цінніше південних.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Гагачий пух (Eider down) збирається вручну з гнізд, які вже покинули пташенята. Процес збору трудомісткий, що і диктує високу вартість продукції з нього.

Гусячий пух (goose down) не набагато поступається гагачому за своїми характеристиками, зате набагато дешевше. Якість пуху залежить від регіону проживання птиці: канадський гусак краще китайського.

Качиний пух (duck down) - поступається за якістю і зносостійкості, але зате найбюджетніший з усіх. Саме його використовують у масмаркет і мідл сегметі. На жаль, дешевий товар з Китаю іноді наповнюють курячим пухом.

Одним з найважливіших показників хорошого пуховика є чистота пуха до перу (down/feather). В якісному пуховику показник пуху не менше 85%.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Також показник якості пуху (Fill Power) - він показує скільки саме повітря здатний утримувати пух. Для гарного виробу цей показник дорівнює не менше 550 PF.

⠀

Синтетичний ряд дещо ширше, найбільш затребувані:

Синтепон - це загальна назва будь-якого синтетичного утеплювача, у якого немає свого імені.

Слімтекс - матеріал на основі поліефіру відрізняється надзвичайною тонкістю матеріалу. Витримує до -15°морозу. Ідеальний, якщо є бажання бюджетно утеплити своє пальто.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Тінсулейт - найтонший і ефективний утеплювач в світі на сьогоднішній день, здатний витримувати температуру до -60°.Володіє всіма перевагами натурального пуху, при цьому він не боїться вологи, і навіть здатний зберігати тепло при намоканні. Саме тінсулейт використовують полярники, скелелази, і рятувальники.Є один недолік.

Холлофайбер - один з найпопулярніших, за рахунок своєї вартості, матеріалів. Виріб добре тримає форму і зберігає тепло. Гігієнічність, теплозахист, практичність і доступність.

Синтепух - синтетичний аналог натурального пуху. В експлуатації значно перевершує натуральний, а за характеристиками тепла майже не поступається. Не електризується.

Нагадаємо, що раніше стиліст Віка Барва перерахувала найбільш модні предмети гардероба із шкіри і замінника.

До речі, стиліст Карина Капріелова розповіла про взуттєвий тренд осені 2020 і навчила його вписувати в гардероб.