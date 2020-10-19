UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Тепло и удобно: стилист рассказала о тонкостях выбора пуховика на зиму

Автор: Ольвия Агаркова

Стилист заговорила об особенностях зимних пуховиков

Холода медленно, но уверенно с каждым днем все ближе пробираются в наши широты. Столбик термометра неукоснительно падает, а это значит, что пора задуматься о покупке теплого, надежного и удобного пуховика. Его термостойкость зависит от наполнителя, поэтому так важно сделать правильный выбор. О том, какому пуховику отдать предпочтение рассказала на странице в Instagram стилист Анна Ивахненко.

Она отметила, что пуховики бывают с натуральным наполнителем и синтетическим.

Хороший натуральный пуховик наполняется пухом исключительно водоплавающих птиц, и птицы северных стран будут намного ценнее южных.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

  • Гагачий пух (Eider down) собирается вручную из гнезд, которые уже покинули птенцы. Процесс сбора трудоемкий, что и диктует высокую стоимость продукции из него.
  • Гусиный пух (goose down) не намного уступает гагачьему по своим характеристикам, зато намного дешевле. Качество пуха зависит от региона проживания птицы: канадский гусь лучше китайского.
  • Утиный пух (duck down) - уступает по качеству и износостойкости, но зато самый бюджетный из всех. Именно его используют в массмаркет и мидл сегмете. К сожалению, дешевый товар из Китая иногда наполняют куриным пухом.

Одним из важнейших показателей хорошего пуховика является чистота пуха к перу (down/feather). В качественном пуховике показатель пуха не менее 85%.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Самые читаемые новости

Также показатель качества пуха (Fill Power) - он показывает сколько именно воздуха способен удерживать пух. Для хорошего изделия этот показатель равен не менее 550 PF.

Синтетический ряд несколько шире, а самые востребованные:

  • Синтепон - это общее название любого синтетического утеплителя, у которого нет своего имени.
  • Слимтекс - материал на основе полиэфира отличен необычайной тонкостью материала. Выдерживает до -15°мороза. Идеален, если есть желание бюджетно утеплить свое пальто.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

  • Тинсулейт - самый тонкий и эффективный утеплитель в мире на сегодняшний день, способен выдерживать температуру до -60°.Обладает всеми преимуществами натурального пуха, при этом он не боится влаги, и даже способен хранить тепло при намокании. Именно тинсулейт используют полярники, скалолазы, и спасатели.Есть один недостаток.
  • Холлофайбер - один из самых популярных, за счет своей стоимости, материалов. Изделие хорошо держит форму и сохраняет тепло. Гигиеничность, теплозащита, практичность и доступность.
  • Синтепух - синтетический аналог натурально пуха. В эксплуатации значительно превосходит натуральный, а по характеристикам тепла почти не уступает. Не электризуется.

Напомним, что ранее стилист Вика Барва перечислила самые модные предметы гардероба из кожи и заменителя.

Кстати, стилист Карина Каприэлова рассказала об обувном тренде осени 2020 и научила его вписывать в гардероб.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины модастилист