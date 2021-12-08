Тепло і затишно: стиліст назвала 7 незамінних речей з трикотажу на зиму 2022

Якщо вас попросять назвати найтрендовыший і "найносибельныший" матеріал 2021 року, без сумнівів, називайте трикотаж! Стильні та комфортні, вироби з трикотажу відмінно сідають на будь-яку фігуру, не сковують рухів і допомагають образу заграти новими фарбами. Саме тому його обирають і зірки, і просто любительки вдягатися модно.
Тож у 2022-му без трикотажу - теж нікуди! Стиліст Файіла Кадирова з своєму Instagram показала 7 зимових речей з трикотажу, які стануть в нагоді в шафі кожній.
трикотажний костюм - трендова річ, яка таїть в собі небезпеку оголити недосконалості фігури
кардиган з принтом - найпростіше рішення, щоб образ "заграв"
трикотажні легінси - підкреслять струнку фігуру і попу, як горіх
об'ємний светр зігріє в холоди
кольоровий трикотаж - коли хочеться трохи оживити свій гардероб
балаклава / капор - висловлюючись мовою фігурного катання - елемент рівня ультра-сі, не кожен зможе грамотно вписати його в свій гардероб. Або, по-іншому, головний убір для тих, хто любить викликати подив у оточуючих.
Трикотаж на зиму 2021-2022 (фото: instagram.com/faila_spb)