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Тепло і затишно: стиліст назвала 7 незамінних речей з трикотажу на зиму 2022

Автор: Тетяна Турчанікова

Якщо вас попросять назвати найтрендовыший і "найносибельныший" матеріал 2021 року, без сумнівів, називайте трикотаж! Стильні та комфортні, вироби з трикотажу відмінно сідають на будь-яку фігуру, не сковують рухів і допомагають образу заграти новими фарбами. Саме тому його обирають і зірки, і просто любительки вдягатися модно.

Тож у 2022-му без трикотажу - теж нікуди! Стиліст Файіла Кадирова з своєму Instagram показала 7 зимових речей з трикотажу, які стануть в нагоді в шафі кожній.

Трикотажний костюм (фото: instagram.com/josefinehj)

Актуальні тенденції в зимовому сезоні:

  • камбек з 90-х - светр з коміром поло

  • трикотажний костюм - трендова річ, яка таїть в собі небезпеку оголити недосконалості фігури

  • кардиган з принтом - найпростіше рішення, щоб образ "заграв"

  • трикотажні легінси - підкреслять струнку фігуру і попу, як горіх

  • об'ємний светр зігріє в холоди

  • кольоровий трикотаж - коли хочеться трохи оживити свій гардероб

  • балаклава / капор - висловлюючись мовою фігурного катання - елемент рівня ультра-сі, не кожен зможе грамотно вписати його в свій гардероб. Або, по-іншому, головний убір для тих, хто любить викликати подив у оточуючих.

Трикотаж на зиму 2021-2022 (фото: instagram.com/faila_spb)

Раніше стиліст показала найстильнішу зимове взуття на плоскому ходу 2021-2022.

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