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Тепло и уютно: стилист назвала 7 незаменимых вещей из трикотажа на зиму 2022

Автор: Татьяна Турчаникова

Если вас попросят назвать самый трендовый и самый "носибельный" материал 2021 года, без сомнений, называйте трикотаж! Стильные и комфортные, изделия из трикотажа отлично садятся на любую фигуру, не сковывают движений и помогают образу заиграть новыми красками. Именно потому его выбирают и звезды, и просто любительницы принарядиться.

Так что в 2022-м без трикотажа - тоже никуда! Стилист Файила Кадырова с своем Instagram показала 7 зимних вещей из трикотажа, которые пригодятся в шкафу каждой.

Трикотажный костюм (фото: instagram.com/josefinehj)

Актуальные тенденции в зимнем сезоне:

  • камбэк из 90-х - свитер с воротником поло

  • трикотажный костюм - трендовая вещь, которая таит в себе опасность обнажить несовершенства фигуры

  • кардиган с принтом - простейшее решение, чтобы образ "заиграл"

  • трикотажные леггинсы - подчеркнут стройную фигуру и попу, как орех

  • объемный свитер - согреет в холода

  • цветной трикотаж - когда хочется немного оживить свой гардероб

  • балаклава / капор - выражаясь языком фигурного катания - элемент уровня ультра-си, не каждый сможет грамотно вписать его в свой гардероб. Или, по-другому, головной убор для тех, кто любит вызывать изумление у окружающих.

Трикотаж на зиму 2021-2022 (фото: instagram.com/faila_spb)

Раньше стилист показала самую стильную зимнюю обувь на плоском ходу 2021-2022.

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