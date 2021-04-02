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Топ-5 помилок, які вбивають ваш образ

Автор: Lite

Давайте чесно, всі ми хочемо отримувати від життя максимум, тому нам важливо справляти правильне враження на оточуючих. Так ось правильне враження - це про трансляцію впевненості, самодостатності, здорової елегантності, легкості і відчуття "на одній хвилі" з співрозмовником. Якою б розумною ви не були, але зустрічають по одягу. Стиліст Катрін Дойл розповіла, які дрібниці можуть зіпсувати весь образ і відповідно, враження про вас.

Топ-5 популярних помилок, які просто-таки "вбивають" образ, модний експерт перерахувала у своєму Instagram.

Ваш бездоганний образ складається з деталей, і навіть найменша може зіпсувати все враження від навіть найдорожчого комплекту одягу.

Чого варто уникати, щоб виглядати ідеально?

1. Погана посадка одягу по фігурі

2. Одяг не за віком

3. Надмірна засмага і надмірне використання автозасмаги

4. Кричущий манікюр

5. Відсутність охайності


⠀Ілюстративне фото (instagram.com/katrin_doyle_)

Раніше стиліст Ксенія Господінова назвала 4 варіанти, з чим носити кардиган, щоб виглядати стильно.

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Новини України модастилист
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