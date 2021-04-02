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Топ-5 ошибок, которые убивают ваш образ

Автор: Lite

Давайте честно, все мы хотим получать от жизни максимум, поэтому нам важно производить правильное впечатление на окружающих. Так вот правильное впечатление - это про трансляцию уверенности, самодостаточности, здоровой элегантности, лёгкости и ощущения "на одной волне" с собеседником. Какой бы умной вы не были, но встречают по одежке. Стилист Катрин Дойл рассказала, какие мелочи могут испортить весь образ и соответственно, впечатление о вас.

Топ-5 популярных ошибок, которые просто-таки "убивают" образ, модный эксперт перечислила в своем Instagram.

Ваш безупречный образ состоит из деталей, и даже самая маленькая может испортить все впечатление от даже самого дорогого комплекта одежды.

Чего же стоит избегать, чтобы выглядеть идеально?

1. Плохая посадка одежды по фигуре

2. Одежда не по возрасту

3. Чрезмерный загар и чрезмерное использование автозагара

4. Кричащий маникюр

5. Отсутствие опрятности


⠀Иллюстративное фото (instagram.com/katrin_doyle_)

Ранее стилист Ксения Господинова назвала 4 варианта, с чем носить кардиган, чтобы выглядеть стильно.

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Новости Украины модастилист
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