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Топ-7 яскравих моделей: стиліст показала найтрендовіші головні убори на зиму

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Четвер 28 жовтня 2021 20:09
Топ-7 яскравих моделей: стиліст показала найтрендовіші головні убори на зиму Замість звичних шапок в тренді - панами та берети (фото: pexels.com)
Автор: Тетяна Турчанікова

Головні убори вже давно перестали виконувати виключно практичну функцію - сьогодні це, перш за все, стильний і модний аксесуар. А щоб правильно його підібрати, саме час ретельно вивчити модні тенденції і розібратися в трендах на найближчі сезони.⠀

Стиліст Самаль Сан у своєму Instagram показала найяскравіші моделі на осінь і зиму 2021-22.

Вона попередила, що багато головних уборів перекочували з весняних колекцій в зимові, наприклад, шапки-біні, панами і берети.⠀

Топ-7 яскравих моделей: стиліст показала найтрендовіші головні убори на зимуЯскравий одяг - яскрава зима! (фото: pexels.com)

Топ-7 найбільш трендових головних уборів на осінь-зиму 2021-2022

  • Панама. В тренді - шкіряні, взані, хутряні моделі. Чим хороша панама - тим, що вона підходить практично всім.

Топ-7 яскравих моделей: стиліст показала найтрендовіші головні убори на зиму

  • Берет. Цей головний убір з французьким шиком носять в 2021-му як з кросівками, так і з водолазками і джинсами, не тільки з пальто і каблуками.

Топ-7 яскравих моделей: стиліст показала найтрендовіші головні убори на зиму

  • Косинка. Цей головний убір перестав вважатися "бабусиним", коли найзнаменитіші світові модні будинки включили їх в свої колекції. Не відстаємо від моди!

Топ-7 яскравих моделей: стиліст показала найтрендовіші головні убори на зиму

На івент: стиліст розповіла, як виглядати презентабельно, не витративши всі гроші

  • Кепі. Особливо актуальними будуть вовняні, але від кепі зі шкіри та хутра теж не поспішайте відмовлятися.

Топ-7 яскравих моделей: стиліст показала найтрендовіші головні убори на зиму

  • Вушанка - теплий і затишний тренд. Такий головний убір підходить як до шкіряній куртці, так і до пуховика і до пальто.

Топ-7 яскравих моделей: стиліст показала найтрендовіші головні убори на зиму

Топ-7 яскравих моделей: стиліст показала найтрендовіші головні убори на зиму

  • Балаклава - тренд для найсміливіших, тим не менш, це зручно і тепло.

Топ-7 яскравих моделей: стиліст показала найтрендовіші головні убори на зиму

  • В'язана шапка. На холодний сезон 2021-22 варто вибрати шапку-біні і шапку грубої в'язки.

Топ-7 яскравих моделей: стиліст показала найтрендовіші головні убори на зиму

Найбільш трендові головні убори 2021-22 (фото: instagram.com/streetstyle_looks_)

Раніше стиліст показала наймодніші стрижки 2021, яскраві зміни в зовнішності.

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