Топ-7 ярких моделей: стилист показала самые трендовые головные уборы на зиму
Головные уборы уже давно перестали выполнять исключительно практическую функцию - сегодня это, прежде всего, стильный и модный аксессуар. А чтобы правильно его подобрать, самое время тщательно изучить модные тенденции и разобраться в трендах на ближайшие сезоны.⠀
Стилист Самаль Сан в своем Instagram показала самые яркие модели на осень и зиму 2021-22.
Она предупредила, что многие головные уборы перекочевали из весенних коллекций в зимние, например, шапки-бини, панамы и береты.⠀
Яркая одежда - яркая зима! (фото: pexels.com)
Топ-7 самых трендовых головных уборов на осень-зиму 2021-2022
- Панама. В тренде - кожаные, взаные, меховые модели. Чем хороша панама - она подходит практически всем.
- Берет. Этот головной убор с французским шиком носят в 2021-м как с кроссовками, так и с водолазками и джинсами, не только с пальто и каблуками.
- Косынки. Этот головной убор перестал считаться "бабушкиным", когда самые именитые мировые модные дома включили их в свои коллекции. Не остаем от трендов!
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- Кепи. Особенно актуальными будут шерстяные, но от кепи из кожи и меха тоже не спешите отказываться.
- Ушанка - теплый и уютный тренд. Такой головной убор подходит как к кожаной куртке, так и к пуховику и к пальто.
- Балаклава - тренд для самых смелых, тем не менее, это удобно и тепло.
- Вязаная шапка. На холодный сезон 2021-22 стоит выбрать шапку-бини и шапку крупной вязки.
Самые трендовые головные уборы 2021-22 (фото: instagram.com/streetstyle_looks_)
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