Топ-9 яскравих тенденцій: стиліст показала трендовий верхній одяг на зиму
Акцентні плечі в тренді восени і взимку (фото: instagram.com/josefinehj)
Модні покази позаду, але зате тепер стало зрозуміло, на які речі в шопінг молі звернути увагу, тому що тренд, а які обходити десятою дорогою, тому що це вже вийшло з моди.
Стиліст Самаль Сан у своєму Instagram зібрала гід по головним тенденціям жіночого верхнього одягу на 2022 рік - найактуальніші речі, фасони і деталі майбутнього холодного сезону.
Стильна осінь і зима (фото: instagram.com/leoniehanne)
Який верхній одяг вибрати на зиму 2021-2022: головні тенденції
- Принт "шахівниця"
- Акцентні плечі
- Бахрома, обробка хутром
- Мікс тканин
- Фігурна стібка
- Насичені, яскраві відтінки
- Клітина
- Довгий ворс
- Вельвет, оксамит
- Леопардове пальто
- Монограма
Приклади стильних луків для натхнення
Об'ємні шуби
Ромб
Вельвет
Мікс тканин
⠀
Насичений колір
Укорочені куртки
Бахрома і хутро
Фігурна стібка
Топ-7 яскравих моделей: стиліст показала самі трендові головні убори на зиму
Акцент на плечі
Повз який одяг в шопінг молі не можна проходити (фото: instagram.com/streetstyle_looks_)
Раніше стиліст показала найтрендовіші стрижки на осінь-зиму 2021-2022.