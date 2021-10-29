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Топ-9 ярких тенденций: стилист показала трендовую верхнюю одежду на зиму

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Пятница 29 октября 2021 18:09
Топ-9 ярких тенденций: стилист показала трендовую верхнюю одежду на зиму Акцентные плечи в тренде осенью и зимой (фото: instagram.com/josefinehj)
Автор: Татьяна Турчаникова

Модные показы позади, но зато теперь стало понятно, на какие вещи в шопинг молле обращать внимание, потому что тренд, а какие обходить десятой дорогой, потому что это уже вышло из моды.

Стилист Самаль Сан в своем Instagram собрала гид по главным тенденциям женской верхней на 2022 год - самые актуальные вещи, фасоны и детали предстоящего холодного сезона.

Топ-9 ярких тенденций: стилист показала трендовую верхнюю одежду на зимуСтильная осень и зима (фото: instagram.com/leoniehanne)

Какую верхнюю одежду выбрать на зиму 2021-2022: главные тенденции

  • Принт "шахматная доска"
  • Акцентные плечи
  • Бахрома, отделка мехом
  • Микс тканей
  • Фигурная стежка
  • Насыщенные, яркие оттенки
  • Клетка
  • Длинный ворс
  • Вельвет, бархат
  • Леопардовое пальто
  • Монограммы

Примеры стильных луков для вдохновения

Объемные шубы

Топ-9 ярких тенденций: стилист показала трендовую верхнюю одежду на зиму

Ромбы

Топ-9 ярких тенденций: стилист показала трендовую верхнюю одежду на зиму

Вельвет

Топ-9 ярких тенденций: стилист показала трендовую верхнюю одежду на зиму

Микс тканей

Топ-9 ярких тенденций: стилист показала трендовую верхнюю одежду на зиму

Насыщенные цвета

Топ-9 ярких тенденций: стилист показала трендовую верхнюю одежду на зиму

Укороченные куртки

Топ-9 ярких тенденций: стилист показала трендовую верхнюю одежду на зиму

Бахрома и мех

Топ-9 ярких тенденций: стилист показала трендовую верхнюю одежду на зиму

Фигурная стежка

Топ-9 ярких тенденций: стилист показала трендовую верхнюю одежду на зиму

Топ-7 ярких моделей: стилист показала самые трендовые головные уборы на зиму

Акцент на плечи

Топ-9 ярких тенденций: стилист показала трендовую верхнюю одежду на зиму

Мимо какой одежды в шопинг моле не проходить мимо (фото: instagram.com/streetstyle_looks_)

Раньше стилист показала самые трендовые стрижки на осень-зиму 2021-2022.

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